Die deutsche Chemie steckt in der Krise, auch am Standort Leuna kämpfen Unternehmen mit hohen Energiepreisen. Nun fordert Standort-Chef Christof Günther eine brisante Lösung: Die Rückkehr zu russischem Pipeline-Gas.

Leuna/MZ. - Die Chemieindustrie steckt in der Krise. Das geht auch am größten Chemiestandort der Republik in Leuna nicht spurlos vorbei. Ende 2024 kündigte der Betreiber, die InfraLeuna, einen Sparkurs an. Robert Briest sprach mit Geschäftsführer Christof Günther über die Auswirkungen, die Lage auf dem Standort, die Wünsche der Branche an die Politik und den Durst nach russischem Gas.