Gastronomie an Touristenattraktion Schlossbesitzer aus Zingst eröffnen das Panorama-Café in der „Arche Nebra“ wieder
Seit zwei Jahren betreibt Familie Kappis Ferienwohnungen und Gastronomie im Schloss Zingst im Saalekreis – und nun auch das Café im Besucherzentrum „Arche Nebra“ im Burgenlandkreis. Ulrike Kappis ist die neue Pächterin. Was sie neben dem Tagesbetrieb noch geplant hat.
Kleinwangen/Zingst/MZ. - Mit rund 50 geladenen Gästen haben Ulrike und Matthias Kappis am Freitagabend die Eröffnung vom Panorama-Café im Besucherzentrum „Arche Nebra“ in Kleinwangen gefeiert. „Wir sind in der Saale-Unstrut-Region angekommen“, erklärten die Eigentümer von Schloss Zingst (Saalekreis), die seit zwei Jahren in ihrem Haus Ferienwohnungen und eine eigene Gastronomie betreiben.