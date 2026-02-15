Seit zwei Jahren betreibt Familie Kappis Ferienwohnungen und Gastronomie im Schloss Zingst im Saalekreis – und nun auch das Café im Besucherzentrum „Arche Nebra“ im Burgenlandkreis. Ulrike Kappis ist die neue Pächterin. Was sie neben dem Tagesbetrieb noch geplant hat.

Schlossbesitzer aus Zingst eröffnen das Panorama-Café in der „Arche Nebra“ wieder

Ulrike Kappis, die neue Pächterin vom Panorama-Café, mit ihrem Mann Matthias (r.) und dem Landrat des Burgenlandkreises, Götz Ulrich.

Kleinwangen/Zingst/MZ. - Mit rund 50 geladenen Gästen haben Ulrike und Matthias Kappis am Freitagabend die Eröffnung vom Panorama-Café im Besucherzentrum „Arche Nebra“ in Kleinwangen gefeiert. „Wir sind in der Saale-Unstrut-Region angekommen“, erklärten die Eigentümer von Schloss Zingst (Saalekreis), die seit zwei Jahren in ihrem Haus Ferienwohnungen und eine eigene Gastronomie betreiben.