Gastronomie an Touristenattraktion Schlossbesitzer aus Zingst eröffnen das Panorama-Café in der „Arche Nebra“ wieder

Seit zwei Jahren betreibt Familie Kappis Ferienwohnungen und Gastronomie im Schloss Zingst im Saalekreis – und nun auch das Café im Besucherzentrum „Arche Nebra“ im Burgenlandkreis. Ulrike Kappis ist die neue Pächterin. Was sie neben dem Tagesbetrieb noch geplant hat.

Aktualisiert: 16.02.2026, 10:26
Ulrike Kappis, die neue Pächterin vom Panorama-Café, mit ihrem Mann Matthias (r.) und dem Landrat des Burgenlandkreises, Götz Ulrich. (Foto: Anke Losack)

Kleinwangen/Zingst/MZ. - Mit rund 50 geladenen Gästen haben Ulrike und Matthias Kappis am Freitagabend die Eröffnung vom Panorama-Café im Besucherzentrum „Arche Nebra“ in Kleinwangen gefeiert. „Wir sind in der Saale-Unstrut-Region angekommen“, erklärten die Eigentümer von Schloss Zingst (Saalekreis), die seit zwei Jahren in ihrem Haus Ferienwohnungen und eine eigene Gastronomie betreiben.