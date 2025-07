Pläne für Rechenzentrum Bürgerinitiative in Milzau fürchtet Lärm und Flächenversieglung

Ein Investor will an der A38 bei Milzau ein neues Rechenzentrum errichten. Die Bürgerinitiative gegen einen Industriepark in dem Ortsteil der Goethestadt Bad Lauchstädt lehnt die Pläne ab. Der Bürgermeister sieht dagegen einen Vorteil für das Dorf