Auf einem Feld an der A38 bei Milzau wollte Porsche ein Batteriewerk bauen. Die Pläne verliefen im Sande. Nun könnte in dem Ortsteil der Goethestadt Bad Lauchstädt aber ein Rechenzentrum entstehen – ebenso wie ein paar Kilometer weiter

Entsteht bei Milzau in neues Rechenzentrum an der A38?

Milzau/MZ. - Vom einfachen Acker zum geplanten Standort für ein Batteriewerk zum Teil eines der größten angedachten Industriegebiete im Saalekreis und zurück zum einfachen Acker. Der langgezogene Feldstreifen südöstlich von Milzau entlang der A38 hat bewegte Jahre hinter sich. Zuletzt schien das Gebiet fast in Vergessenheit geraten, doch nun will die Goethestadt ein neues Kapitel schreiben. In der nächsten Stadtratsrunde, beginnend mit dem Bauausschuss am 5. August, steht ein städtebaulicher Vertrag für ein Rechenzentrum auf der Tagesordnung.