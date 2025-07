Bei einem Wohnungsbrand am Samstag kam eine 89-jährige Frau ums Leben. Die Feuerwehr fand die Seniorin schwer verletzt in ihrer Wohnung. Erste Spekulationen zu der Brandursache gibt es bereits.

Tragödie in Coimbraer Straße: 89-Jährige stirbt nach Wohnungsbrand

Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus in Coimbraer Straße

Der Brand ereignete sich am Samstagnachmittag.

Halle/MZ - Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Coimbraer Straße ist am Samstagnachmittag eine 89-jährige Frau ums Leben gekommen. Der Brand war gegen 15.45 Uhr im zweiten Obergeschoss des Gebäudes aus bislang noch ungeklärter Ursache ausgebrochen.

Nachbarn alarmierten die Feuerwehr, die die allein in der Wohnung lebende Seniorin in lebensbedrohlichem Zustand in der Nähe der mutmaßlichen Brandstelle auffand. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf weitere Bereiche des Hauses verhindern und den Brand löschen, teilte die Polizei mit.

Die schwerverletzte Frau wurde vom Rettungsdienst in eine städtische Klinik gebracht, erlag dort jedoch noch am Abend ihren Verletzungen. Hinweise deuten darauf hin, dass das Feuer möglicherweise von einem Pflegebett ausging.

Die Kriminalpolizei hat ein Todesursachenermittlungsverfahren eingeleitet. Eine spezialisierte Brandursachenermittlung soll nach Freigabe des Brandortes erfolgen. Zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch keine Angaben vor. Die Ermittlungen dauern an.