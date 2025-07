WEISSENFELS/MZ. - Seit dieser Woche können sich Interessierte für das Herbstprogramm der Volkshochschule (VHS) Burgenlandkreis „Dr. Wilhelm Harnisch“ anmelden. Wie der Burgenlandkreis als Träger der Einrichtung auf Anfrage mitteilt, biete man an den drei Standorten in Weißenfels, Naumburg und Zeitz im Herbst insgesamt rund 400 Kurse in verschiedenen Fachbereichen wie Sprache, Bildung, Gesundheit und Kultur an. Auch Integrationskurse sowie Online-Angebote gebe es.

