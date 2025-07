Unfall im Querweg in Dessau - Zwölfjähriger Junge auf einem E-Scooter wird schwer verletzt

Dessau/MZ. - Bei einem Unfall mit einem E-Scooter ist am Sonnabend, 26. Juli, ein zwölfjähriger Junge schwer verletzt worden. Das hat am Sonntag die Polizei in Dessau-Roßlau mitgeteilt.

Nach Angaben der Polizei hatte eine 39-jährige Autofahrerin gegen 11.30 Uhr den Querweg im Süden von Dessau befahren, als plötzlich zwei Kinder auf einem E-Scooter vom Gehweg auf die Fahrbahn fuhren. Es kam zur Kollision, bei der beide Kinder stürzten. Der Zwölfjährige wurde dabei schwer, sein elfjähriger Begleiter leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Problematisch: Die beiden Kinder hätten aus mehreren Gründen nicht auf den Roller steigen dürfen. Erstens ist das Fahren zu zweit auf den Scootern verboten und zweitens bestand kein Versicherungsschutz für den Roller, der kein Versicherungskennzeichen hatte. Das hätte aber vermutlich auch nicht geholfen, denn drittens liegt das Mindestalter für das Führen solcher Fahrzeuge bei 14 Jahren. Wie der Schaden am Auto nun reguliert wird, blieb zunächst offen.