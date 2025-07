Parken in Oranienbaum: Was die Spielstraße braucht

Blick in die Leopoldstraße in Oranienbaum

Oranienbaum/MZ/ABE. - Die Leopoldstraße in Oranienbaum ist in ihrem südlichen Abschnitt als verkehrsberuhigter Bereich gekennzeichnet, in dem Fußgänger und Fahrzeuge gleichberechtigt sind, wobei Fußgänger Vorrang genießen. An dieser sogenannten Spielstraße will die Stadt Oranienbaum-Wörlitz weiterhin festhalten.

Flächen müssen ausgewiesen werden

Allerdings musste sich der Ordnungsausschuss der Kommune kürzlich mit einem Mangel auf der Trasse beschäftigen. „Die Parkflächen für Kraftfahrzeuge müssen sichtbar ausgewiesen werden“, teilte Ausschuss-Chef Nico Boas (CDU) mit.

Welche Ausnahmen es gibt

Hintergrund ist, dass das Parken im verkehrsberuhigten Bereich nur auf den dafür vorgesehenen und gekennzeichneten Flächen erlaubt ist. Ausnahmen sind das Ein- und Aussteigen oder Be- und Entladen. „Wir müssen also wieder für eine Kennzeichnung der Areale sorgen, auf der Fahrzeuge parken dürfen“, sagte Nico Boas.