In Hohenweiden im Saalekreis brannten in der Nacht zum Montag mehrere Lkw der Umzugsfirma des bekannten Unternehmers Sven Ebert ab. War es eine gezielte Attacke?

Mehrere Lkw in Flammen: Brandanschlag auf Umzugsfirma von Sven Ebert in Hohenweiden?

Mehrere Umzugswagen gingen in Flammen auf.

Hohenweiden/MZ - Es war eine kilometerhohe und tiefschwarze Rauchsäule die in der Nacht zum Montag aus Hohenweiden im Saalekreis bis in die Stadt Halle zu sehen war. Der Grund dafür waren mehrere brennende Umzugslaster des bekannten Umzugsunternehmers Sven Ebert.

Wie die Wagen in Brand geraten sind, ist bisher unklar. Offensichtlich brannten allerdings mehrere Fahrzeuge an unterschiedlichen Stellen auf dem Gelände. Eine Streifenpolizistin aus dem Polizeirevier Merseburg kommentierte den Einsatz gegenüber einen MZ-Reporter so: „Ich muss kein Brandursachenermittler sein, um zu sehen, warum es hier brennt.“ Demzufolge geht die Polizei offenbar von Brandstiftung aus.

Mehrere Umzugswagen des Unternehmens Ebert brannten vollständig in der Nacht in Hohenweiden bei Halle aus. (Foto: MZ Halle)

Ein Brandanschlag aus politisch motivierten Gründen auf den Umzugsunternehmer ist tatsächlich nicht auszuschließen. Zuletzt hatte sich Ebert auch in der AfD engagiert. Die genaue Brandursache muss nun allerdings die Kriminalpolizei ermitteln.