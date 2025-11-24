Feuerwehreinsatz nach drei Tagen beendet Brand im Kraftwerk Schkopau: Betreiber Saale Energie gibt Ziel für Neustart aus

Der Brand im Kraftwerk Schkopau hatte in der Vorwoche für einen mehrtägigen Großeinatz der Feuerwehren gesorgt. Nun ist das Feuer aus und die Schadens- und Ursachenforschung läuft. Der Betreiber des größten Kohlemeilers in Sachsen-Anhalt ist vorsichtig optimistisch.