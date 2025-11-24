Feuerwehreinsatz nach drei Tagen beendet Brand im Kraftwerk Schkopau: Betreiber Saale Energie gibt Ziel für Neustart aus
Der Brand im Kraftwerk Schkopau hatte in der Vorwoche für einen mehrtägigen Großeinatz der Feuerwehren gesorgt. Nun ist das Feuer aus und die Schadens- und Ursachenforschung läuft. Der Betreiber des größten Kohlemeilers in Sachsen-Anhalt ist vorsichtig optimistisch.
Aktualisiert: 24.11.2025, 14:29
Schkopau/MZ. - Das Kohlekraftwerk Schkopau könnte nach dem Brand Ende dieser Woche wieder ans Netz gehen. Dieses Ziel habe sich die Geschäftsführung des Betreibers Saale Energie GmbH gesetzt.