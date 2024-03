Papierpresse brennt Großalarm in Querfurt: Feuer am Real-Markt zwingt zu Evakuierung

Dramatischer Start in den Tag in Querfurt: Ein Brand in einer Papierpresse am Real-Markt löste eine großangelegte Evakuierung aus. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, um den Brand zu bekämpfen.