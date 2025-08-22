Eine 40-jährige Merseburgerin steht wegen Betruges vor Gericht. Womit die Angeklagte ihre Unschuld beweisen will.

Merseburgerin lebt über ihre Verhältnisse - Was die Polizei in ihrer Wohnung entdeckt

Die Angeklagte wird in Hand- und Fußfesseln in den Saal geführt.

Merseburg/MZ. - Sie verliert nie die Fassung vor Gericht, ist immer top gestylt, und ihr Lieblingssatz ist: „Ich will Sie ja nicht anschwindeln!“ Die 40-jährige Julia J. muss sich aktuell unter anderem wegen mehrfachen Betruges vor dem Amtsgericht Merseburg verantworten.