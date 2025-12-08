Wird zu stark eingegriffen, geraten die Nager in Panik und bauen mehr Dämme. Das Umweltamt rät zu sanften Maßnahmen. Aber Betroffene fühlen sich machtlos gegenüber dem Tier.

Ein besonders großer Damm ist in der Nähe der Keuschberger Straße entstanden. Nicht alle umgefallenen Bäume sind eine Folge des Bibers.

Bad Dürrenberg/MZ. - Ina Hoppert aus Tollwitz sieht ihn nicht oft, aber sie weiß, dass er da ist. Wenn sie alle zwei Tage zu dem Rohr geht, ist es erneut mit Ästen zugebaut. Der Biber gehört schon seit Monaten zu ihrem Alltag. Das Tier staut nicht nur den Ellerbach an und legt Bäume um, Ina Hoppert sagt, er sei auch schuld daran, dass die Wand in ihrem Wohnzimmer nass sei. Die Schäden entlang des Wasserlaufs sind enorm, und Bad Dürrenbergs Bürgermeister Christoph Schulze (CDU) sowie seine Verwaltung beschäftigen das Thema ausgiebig. Dabei fällt es oft schwer, den Nutzen des neuen Bewohners zu erkennen. Also wie geht man mit dem Biber nun um?