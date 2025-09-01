In einer emotionalen Veranstaltung wurde die Kegelhalle in Mücheln nach Andreas Kühn benannt – zu Ehren des erfolgreichen Sportlers, der 2024 bei einem Unfall ums Leben kam.

Die Kegelsporthalle am Eptinger Rain in Mücheln heißt nun „Kegelsportzentrum Andreas Kühn“.

Mücheln/MZ. - Das ging ans Herz: Mit bewegenden Reden, einer Schweigeminute sowie blauen und gelben Luftballons, die gen Himmel aufstiegen, haben am Samstag an der Kegelhalle in Mücheln Vereinsmitglieder des SV Geiseltal Mücheln und zahlreiche Gäste ihrem erfolgreichen Sportkameraden und Freund Andreas Kühn gedacht. Dieser war 2024 bei einem Unfall ums Leben gekommen. Ihm wurde am Samstag postum eine besondere Ehre zuteil: Die Kegelhalle wurde nach ihm benannt. Sie heißt nun „Kegelsportzentrum Andreas Kühn“.