Seit 45 Jahren sorgt der Schraplauer Carneval Club für gute Stimmung. Mit von der Partie sind die kleinen Funken. Was in diesem Jahr besonders ist.

Bereit für den Karneval: Die kleinen Funken aus Schraplau legen los

Die kleinen Funken vom Schraplauer Carneval Club üben gemeinsam mit den Trainerinnen Olivia Lindner und Sarah Rutsch (hinten Mitte).

Schraplau/MZ. - Unzählige Bänder hängen von der Decke des Saals am Kalkwerk in Schraplau. Jedes wurde von den Mitgliedern des Schraplauer Carneval Clubs mühevoll befestigt, der in diesem Jahr 45 Jahre alt wird. Hinzu kommen Fahnen in Grün, Weiß und Rot sowie gleichfarbige Vorhänge. Der Veranstaltungssaal ist bereit für die Karnevalssaison, und die kleinen Funken vom SCC sind es längst.