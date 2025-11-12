Mit den umstrittenen Plänen, eine Photovoltaikanlage nahe dem Wohngebiet Freiimfelde zu errichten, befasste sich am Dienstagabend der Bauausschuss. Auch viele Anwohner waren gekommen. Erklärt wurde unter anderem, wo die Stadt im Falle eines neuen Planverfahrens Einflussmöglichkeiten bei der Umsetzung hätte.

Bei diesen Aspekten könnte die Stadt Merseburg im Falle einer Umsetzung mitreden

Auf ein Feld westlich der B91 in Merseburg, angrenzend an das Wohngebiet Freiimfelde, will ein Investor eine PV-Anlage bauen.

Merseburg/MZ. - Es war ein ungewohnter Anblick, den der Ratssaal am Dienstag bot: Es waren so viele Zuhörer zum Bauausschuss gekommen, dass kaum ein Stuhl frei blieb. Der Großteil des Publikums bestand offenbar aus Anwohnern aus Freiimfelde im Norden der Stadt. Die beschauliche Eigenheimsiedlung befindet sich quasi im Ausnahmezustand, seitdem Pläne von EnBW bekannt geworden sind, das angrenzende Feld mit PV-Modulen zu bestücken.