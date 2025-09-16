Nach einem Jahr Bauarbeiten auf der B181 zwischen Günthersdorf und der Landesgrenze zu Sachsen ist die Straße nun zwei Monate früher als geplant fertiggestellt. Für Händler wie Ikea und das Einkaufszentrum Nova bedeutet das eine spürbare Erleichterung – und die Hoffnung auf ein starkes Weihnachtsgeschäft.

Die B181 in Günthersdorf am Nova wieder frei, sogar zwei Monate früher als gedacht.

Günthersdorf/MZ. - Vor etwa einem Jahr starteten die Bauarbeiten auf der B181 zwischen Günthersdorf und der Landesgrenze zu Sachsen. Über fünf Bauabschnitte wurde die Fahrbahn samt Leitplanken auf dem 1,3 Kilometer langen Abschnitt saniert. Vor allem anliegende Unternehmen, wie das Nova oder der Ikea, waren von den Bauarbeiten stark betroffen, da aufgrund von Sperrungen die Anfahrt zu ihren Standorten für Kunden erschwert wurde. Seit der vergangenen Woche ist nun der fünfte und letzte Bauabschnitt fertiggestellt, somit kehrt wieder Normalität auf der B181 ein – sogar zwei Monate früher als geplant. Wie reagieren die Händler vor Ort auf diese positive Nachricht?