Kinder im Kreis Wittenberg können bald länger schlafen: Was die Gründe sind

Wittenberg/MZ. - Zahlreiche Kinder können demnächst länger schlafen, ein bisschen zumindest. Das ist ein Ergebnis von Änderungen im Bus-Fahrplan und damit verbunden der Anfangszeiten an den Schulen. Erfolgen soll das ab Mitte Dezember. Der Landrat und mehrere Mitarbeiter der Kreisverwaltung haben am Montag vorgestellt, was das konkret bedeutet.