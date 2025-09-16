In Bitterfeld-Wolfen zeichnet sich ein Kompromiss für die zeitlich befristete Namensgebung von Sportstätten durch Sponsoring ab. Zunächst könnten die Fußballer des 1. FC Biwo profitieren.

Vom Stadion zur Arena - Spielen Bitterfeld-Wolfens Kicker bald in der Sportshouse-Arena?

Der heilige Rasen der Bitterfeld-Wolfener Verbandsliga-Kicker samt Tribüne: Das Areal soll bald die „Sportshouse-Arena“ sein.

Wolfen/MZ. - Kann der Fußballrasen samt Tribüne in Wolfen anders als „Jahnstadion“ heißen? Die Frage spaltete zuletzt die Gremien des Bitterfeld-Wolfener Stadtrates. Jetzt zeichnet sich eine Lösung ob, die den Verein 1. FC Bitterfeld-Wolfen zufrieden stimmen, aber auch der Stadt als Eigentümerin der Sportanlagen helfen sollte.