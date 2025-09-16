weather regenschauer
  4. Salzlandliga: Schützenfest mit acht Treffern: Rotation Aschersleben demontiert Gegner Schneidlingen-Cochstedt

Rotation Aschersleben und SC Seeland lösen ihre Aufgaben am 3. Spieltag der Salzlandliga mit Bravour. FSV Drohndorf-Mehringen verliert dagegen trotz einer starken ersten Hälfte.

Von Ingo Gutsche 16.09.2025, 12:15
Der SC Seeland bleibt auch im dritten Punktspiel siegreich. Der SCS, hier mit Bennet Mingramm (Mitte), gewann in Biendorf.
Der SC Seeland bleibt auch im dritten Punktspiel siegreich. Der SCS, hier mit Bennet Mingramm (Mitte), gewann in Biendorf. (Foto: Thomas Tobis)

Salzland/MZ - Ein Trio besitzt nach dem 3. Spieltag der Salzlandliga noch eine weiße Weste – dazu gehört der SC Seeland, der in Biendorf 3:1 gewann. Drohndorf-Mehringen patzt dagegen daheim und zieht gegen Pretzien den kürzeren. Die Kicker vom SV Rotation Aschersleben feiern ein Schützenfest.