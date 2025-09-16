Salzlandliga Schützenfest mit acht Treffern: Rotation Aschersleben demontiert Gegner Schneidlingen-Cochstedt
Rotation Aschersleben und SC Seeland lösen ihre Aufgaben am 3. Spieltag der Salzlandliga mit Bravour. FSV Drohndorf-Mehringen verliert dagegen trotz einer starken ersten Hälfte.
16.09.2025, 12:15
Salzland/MZ - Ein Trio besitzt nach dem 3. Spieltag der Salzlandliga noch eine weiße Weste – dazu gehört der SC Seeland, der in Biendorf 3:1 gewann. Drohndorf-Mehringen patzt dagegen daheim und zieht gegen Pretzien den kürzeren. Die Kicker vom SV Rotation Aschersleben feiern ein Schützenfest.