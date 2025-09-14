Städtebauförderung 2025 Fördergeld reicht nicht – Welche Bauprojekte in Quedlinburg müssen warten?
Fast fünf Millionen Euro Fördergeld weniger als beantragt – Quedlinburgs Städtebaupläne geraten ins Wanken. Besonders betroffen sind zentrale Sanierungsprojekte, die nun aufgeschoben werden müssen. Welche Straßen und Gebäude warten weiter auf Förderung?.
Aktualisiert: 16.09.2025, 10:26
Quedlinburg/MZ. - In Quedlinburg muss umgeplant werden – die Städtebauförderung fällt kleiner aus als erhofft. Und das bringt gleich mehrere Bauprojekte ins Wanken.