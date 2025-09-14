weather regenschauer
  4. Fördergeld reicht nicht – Welche Bauprojekte in Quedlinburg müssen warten?

Fast fünf Millionen Euro Fördergeld weniger als beantragt – Quedlinburgs Städtebaupläne geraten ins Wanken. Besonders betroffen sind zentrale Sanierungsprojekte, die nun aufgeschoben werden müssen. Welche Straßen und Gebäude warten weiter auf Förderung?.

Von Petra Korn Aktualisiert: 16.09.2025, 10:26
Der Augustinern gehört zu den Straßen in Quedlinburg, die mit Städtebaufördergeld ausgebaut werden sollen. Für einen ersten Bauabschnitt war bereits eine Förderung bewilligt. Archivfoto: Rita Kunze

Quedlinburg/MZ. - In Quedlinburg muss umgeplant werden – die Städtebauförderung fällt  kleiner aus als erhofft. Und das bringt gleich mehrere Bauprojekte ins Wanken.