weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. PV-Anlage neben Wohngebiet geplant: Wann der Investor den geplanten Solarpark in Merseburg bauen will

PV-Anlage neben Wohngebiet geplant Wann der Investor den geplanten Solarpark in Merseburg bauen will

Ein Energiekonzern will auf einem Feld nahe de Wohngebiet Merseburg-Freiimfelde eine PV-Anlage bauen. Die Fläche ist seit vielen Jahren als Gewerbegebiet ausgewiesen, allein ein Investor hatte sich bisher nicht gefunden. Wie viel Strom der Solarpark erzeugen soll und wann das Unternehmen mit Baubeginn und Inbetriebnahme rechnet.

Von Luise Mosig 11.11.2025, 06:00
Links Ackerbau, rechts Wohngebiet: Die Eigenheimsiedlung Merseburg-Freiimfelde grenzt direkt an das Feld an.
Links Ackerbau, rechts Wohngebiet: Die Eigenheimsiedlung Merseburg-Freiimfelde grenzt direkt an das Feld an. (Foto: Luise Mosig)

Merseburg/MZ. - Seit wenigen Tagen prangt eine gelbe Plane am Rande der Wohnsiedlung Merseburg-Freiimfelde. „Hier kein Solarpark“, ist darauf zu lesen. „Für Natur und Lebensqualität – Acker dem Landwirt“, wird darauf gefordert.