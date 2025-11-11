PV-Anlage neben Wohngebiet geplant Wann der Investor den geplanten Solarpark in Merseburg bauen will

Ein Energiekonzern will auf einem Feld nahe de Wohngebiet Merseburg-Freiimfelde eine PV-Anlage bauen. Die Fläche ist seit vielen Jahren als Gewerbegebiet ausgewiesen, allein ein Investor hatte sich bisher nicht gefunden. Wie viel Strom der Solarpark erzeugen soll und wann das Unternehmen mit Baubeginn und Inbetriebnahme rechnet.