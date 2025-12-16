Der Bau des Lokschuppens der Eisenbahnfreunde Kötzschau geht in die entscheidende Phase. Nach Jahren voller Verzögerungen nähert sich das Projekt nun dem Ziel – rechtzeitig, um beim Adventszauber erstmals Gäste zu empfangen und die historische Diesellok vor Wind und Wetter zu schützen. Welche Arbeiten noch anstehen

Bau des Lokschuppens in Kötzschau geht in den Endspurt - Wann mit der Eröffnung zu rechnen ist

David Falk steht vor dem Lokschuppen am Bahnhof Kötzschau. Alte Bahnübergangsplatten sollen den Boden des Gebäudes bilden.

Kötzschau/MZ. - Im Sommer 2020 erfolgte der Spatenstich für den Lokomotivschuppen der Eisenbahnfreunde Kötzschau. Seither hat sich einiges am Bahnhof in Kötzschau getan, auch wenn es durch Corona und gestiegene Kosten zu Verzögerungen kam. Nun läutet der Verein den Endspurt ein. Der Fachwerkbau an sich steht bereits, drei der vier Wände sind geschlossen. Allmählich nimmt der Bau Form an.