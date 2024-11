Bad Dürrenberg/MZ. - Bad Dürrenberg gehört zu den angesagtesten Reisezielen 2025 in Deutschland. Das verkündete nun zumindest booking.com. Der Marktführer unter den Buchungsportalen sieht die Kleinstadt in Sachsen-Anhalt auf Platz vier der deutschen Top-Destinationen nach Essen im Ruhrgebiet, dem bayerischen Wander- und Skiparadies Steibis sowie dem beschaulichen Herxheim an der Südlichen Weinstraße. Auf Platz fünf folgt ein zweiter ostdeutscher Ort, Thiessow auf Rügen.

