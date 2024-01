Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Lodersleben/Querfurt/MZ - Schneeverwehungen haben auf den Straßen im Bereich der Querfurter Platte am Samstag für erhebliche Behinderungen gesorgt. Stellenweise steckten Autos und Lastwagen in den Verwehungen fest. Die Feuerwehren der Region mussten in der Nacht zum und am Samstag mehrfach ausrücken.