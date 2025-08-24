Ein Mann will auf dem Polizeirevier Saalekreis sein Auto als gestohlen melden. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse in Merseburg.

Merseburg/MZ. - Das Timing hätte wohl kaum filmreifer sein können. Wie die Polizeiinspektion Halle vermeldet, wollte am Samstagmittag ein Mann mit zwei Bekannten den Diebstahl seines Autos anzeigen. Doch als er auf dem Revier Saalekreis gerade die Anzeige aufgab, sah er seinen Wagen vor dem Gebäude in der Halleschen Straße vorbeifahren.

„Daraufhin verließen der Anzeigenerstatter und seine Begleiter die Dienststelle im fast olympiareifenen Tempo, um dem Wagen hinterher zu eilen“, schildert die Polizei das weitere Geschehen. Wenig später sei das Trio mit einem vierten Mann im Schlepptau wieder auf dem Revier erschienen: dem mutmaßlichen Dieb.

Drogen ja, Führerschein nein

Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um den früheren Besitzer des Autos. Der 46-Jährige hatte offenbar noch einen Originalschlüssel für den Wagen und sich entschieden ohne Wissen und Zustimmung des aktuellen Inhabers damit auf Spritztour zu gehen.

Eine Ausfahrt, die den Mann juristisch, teuer zu stehen kommen könnte. Denn er hat keinen Führerschein und stand zudem unter Drogeneinfluss. Deshalb musste er zur Blutentnahme ins Klinikum.