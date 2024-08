In Delitz am Berge ist am 17. August 2024 gegen 14 Uhr ein Auto gegen einen Baum gefahren. Zwei Insassen erlitten dabei schwere Verletzungen.

Auto kracht in Delitz am Berge gegen einen Baum: Zwei Schwerverletzte

Delitz am Berge. - Zwei Schwerverletzte hat es am Samstag, 17. August 2024, bei einem Verkehrsunfall in Delitz am Berge gegeben. Nach Auskunft der Polizeileitstelle Merseburg ist gegen 14 Uhr aus bisher unbekannter Ursache ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht.