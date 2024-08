Hobbyfotograf Helmut Massny aus Leipzig zeigt in der Geiseltalsee-Kirche Tier- und Naturmotive. Die Ausstellung startet am Samstag, 24. August, beim Natur- und Kräutertag des Fördervereins der Kirche.

Fotografien in der Geiseltalsee-Kirche

Helmut Massny zeigt hier eines seiner Fotos, die er ab Samstag in der Geiseltalsee-Kirche in Mücheln-Neubiendorf ausstellt.

Mücheln/MZ - - Fotos, die farbenfrohe Bienenfresser lebhaft im Flug oder verweilend auf Ästen zeigen, hat Helmut Massny unter anderem mit nach Mücheln gebracht. „Die Bienenfresser sind ja mehr oder weniger die Charaktervögel des Geiseltals“, sagt der 83 Jahre alte Hobbyfotograf aus Leipzig, als er am Dienstag 20 großformatige Fotos auf Leinwand in der Geiseltalsee-Kirche in Neubiendorf auspackt. Hier kann ab Samstag, 24. August, die neue Fotoausstellung „Natur- und Tiermotive aus der Region“ von Helmut Massny besichtigt werden.