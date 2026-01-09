Verein setzt auf erfolgreiche Formate, die wiederholt und ausgebaut werden sollen. Dazu kommen neue Ideen und ein großes Projekt.

Ausblick auf 2026: Kurparkfreunde sprühen vor Ideen für neue Formate an der Weinlaube

Die Kurparkfreunde verabschieden die Raunächte und sammeln Wünsche, die Steffen Eigenwillig (v. l.), Anke Pippel-Hell und Martina Bach aufhängen.

Bad Dürrenberg/MZ. - Mit warmen Getränken, guter Laune und einem ambitionierten Veranstaltungsplan starten die Kurparkfreunde Bad Dürrenberg in ihr Jubiläumsjahr und verabschieden mit guten Wünschen zugleich die Raunächte. Es ist der Auftakt in das neue Jahr und zugleich der Beginn einer neuen Tradition – wenn es nach dem Willen der Mitglieder geht.