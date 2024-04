Verkehr im Saalekreis Ausbau des ÖPNV: Neue Bahnhöfe für Merseburg und Leuna geplant

An der Strecke nach Querfurt soll noch in diesem Jahrzehnt ein neuer Halt in Merseburg-Süd entstehen. Die Stadt fordert noch einen weiteren Bahnhof an der Trasse. Derweil steht der neue öffentliche Standort für den Bahnhof „Leuna-Werke Nord“ fest.