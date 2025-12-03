In Lochau eröffnet am Donnerstag der neue „nah & gut“, nachdem der ehemalige NP umgebaut wurde. Für Martin Leue als Leiter ist es bereits die zweite Filiale in Schkopau, die er leitet. Was ihn dazu bewegt hat und mit welchen Neuerungen der Markt aufwartet.

Aus NP wird „nah & gut“: Was Kunden im neuen Supermarkt in Lochau erwartet

Martin Leue übernimmt mit dem „nah & gut“ in Lochau bereits seine zweite Supermarktfiliale in Schkopau.

Lochau/MZ. - Im ehemaligen NP-Markt in Lochau herrscht am Mittwochnachmittag ordentlich Betrieb. Die Eingangstür ist jedoch noch abgeschlossen. Im Inneren werden letzte Waren verräumt, und an vielen Ecken wird noch geschraubt. Ein mit Waren bepackter Rollwagen nach dem nächsten rollt durch die Gänge des Supermarktes. Denn: Am Donnerstagmorgen um 7 Uhr eröffnet hier der neue „nah & gut“-Markt, nachdem der NP Ende November geschlossen wurde und die Umbauarbeiten starteten.