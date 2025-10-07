Seit 2017 kümmert sich die PaK um entlassene Krankenhauspatienten. Doch nun soll die Kurzzeitpflege des Pflegedienst das Säulenhaus verlassen. Dessen Chef erhebt Vorwürfe gegen Basedow und Kreis. Die wehren sich und haben sogar eine Räumungsklage eingereicht.

Kurzzeitpflege vor dem Aus: Die PaK muss das Säulenhaus im Klinikum Merseburg räumen.

Merseburg/MZ. - „Man kann so eine Station nicht aus dem Boden stampfen. Man muss sie erst bauen oder umbauen. Das dauert zwei Jahre.“ Zeit, die Maik Lathan nicht mehr hat. Er leitet den Pflegedienst am Klinikum, kurz PaK. Das private Unternehmen betreibt neben ambulanter Pflege, Senioren-WG und -Wohnungen eine Kurzzeitpflege im Säulenhaus des Basedow-Klinikums Merseburg, in der etwa die Nachversorgung von entlassenen Krankenhauspatienten erfolgt. Doch die sieht Lathan nun gefährdet, denn die PaK muss ihre bisherigen Räumlichkeiten spätestens zum Jahresende verlassen.