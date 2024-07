Heißes Wochenende voraus Sommerhitze im Saalekreis: Freibäder erwarten großen Andrang

Erst in den vergangenen heißen Tagen strömten die Besucher in die Freibäder. Am vorausgesagten heißen Wochenende wird mit einem Run gerechnet. Nachgefragt in vier Freibädern.