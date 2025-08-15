Die ARD-Sachsenklinik hat Drehpause, deshalb kommt Andrea Kathrin Loewig mit ihrem musikalischen Programm zum Brunnenfest nach Bad Lauchstädt. Warum das so besonders für sie ist und warum sie bei „Let's dance“ mitmachen will.

Frau Doktor Globisch singt beim Brunnenfest - „Es ist wie nach Hause kommen“

Bad Lauchstädt/MZ. - Sie kommt wie eine gute Freundin jeden Dienstagabend zu Besuch in Millionen deutsche Wohnzimmer. Am 16. August ist Frau Doktor Globisch aus der Sachsenklinik aber ganz Andrea Kathrin Loewig und kommt nach Bad Lauchstädt. Im Vorfeld hatte die MZ die Chance, mit dem „In aller Freundschaft“-Star zu plaudern. Aber zuvor mussten die Hunde versorgt werden, sagte sie lächelnd am Telefon. „Dann kann der Tag starten.“