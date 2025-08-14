Das traditionsreiche 24-Stunden-Schwimmen im Stadtbad Querfurt findet zum 30. Mal statt. Es bietet diesmal mehr Attraktionen. Den Auftakt macht am Donnerstag, 14. August, eine After-Work-Party.

After-Work-Party, Sommerkino, Badespaß: Vier Festtage zum Jubiläum des 24-Stunden-Schwimmens in Querfurt

Querfurt/MZ. - Pünktlich zum Saisonhöhepunkt im Querfurter Freibad herrscht Hochsommer. Rund um die 30. Jubiläumsauflage des 24-Stunden-Schwimmens am Wochenende gibt es jedoch nicht nur heißes Wetter, „sondern auch ein heißes Programm in unserem Stadtbad“, lächelt Querfurts Bürgermeister Andreas Nette (parteilos). Das startet nun bereits an diesem Donnerstag, 14. August. Es stehen vier Festtage im Stadtbad an.