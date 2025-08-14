Kochstedt lockt von Freitag bis Sonntag zum Heidefest - unter anderem mit Zaubershow, Wahl der Heidekönigin und Schlagerlegenden. Warum die Herausforderungen für das Fest gewachsen sind.

Vorfreude auf dem Heideplatz: Welche Highlights am Wochenende das 16. Kochstedter Heidefest bietet

Auch auf ein volles Festzelt hoffen die Veranstalter des Heidefestes am kommenden Wochenende wieder.

Dessau-Kochstedt/MZ. - Es ist im Vorfeld schon nicht zu übersehen. Das nunmehr 16. Heidefest in Kochstedt steht in den Startlöchern. Seit Anfang der Woche werden auf dem Kochstedter Heideplatz das Festzelt, die Getränke- und Imbissstände sowie die Fahrgeschäfte aufgebaut. Von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag wird dann wieder gefeiert.