  4. Hitze in der Region: Im Burgenlandkreis steigt die Waldbrandgefahr

Aufgrund der hohen Temperaturen hat die Forstbehörde für den Burgenlandkreis die Waldbrandgefahrenstufe 4 ausgerufen. Welche Verbote laut Feuerwehr Weißenfels nun gelten.

Von Lena Winkler 14.08.2025, 13:00
Ab Freitag gilt im Burgenlandkreis die Waldbrandgefahrenstufe 4.
Ab Freitag gilt im Burgenlandkreis die Waldbrandgefahrenstufe 4. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Weissenfels/MZ. - Ab Freitag, 15. August, gilt im Burgenlandkreis wieder die Waldbrandgefahrenstufe 4. Dies teilte die Feuerwehr Weißenfels am Donnerstag in einem Instagram-Beitrag mit Verweis auf eine Festlegung der Forstbehörden mit. Mit dem Erreichen der vierten von insgesamt fünf Waldbrandgefahrenstufen herrsche laut Angaben der Feuerwehr nun eine „hohe Waldbrandgefahr“. Auch im Saalekreis und in Halle wurde die Waldbrandgefahrenstufe auf die vierte Stufe erhöht.