Goitzsche Front nimmt Abschied Rock und Punk am See - Warum das Goitzsche Festival zum letzten Mal im Stadthafen Bitterfeld stattfindet

Das Goitzsche Festival findet an diesem Wochenede letztmals im Bitterfelder Stadthafen statt. Dazu haben sich Goitzsche Front zehn weitere Bands eingeladen. Doch wo steigt das Spektakel 2026?

Von Frank Czerwonn Aktualisiert: 14.08.2025, 14:39
Das Goitzsche Festival findet am Wochenende zum letzten Mal im Bitterfelder Stadthafen statt. (Foto: Michael Maul)

Bitterfeld/MZ. - Bitterfelds bekanntestes Open-Air-Festival lockt am Freitag und Samstag, 15. und 16. August, die Fans der härteren Rockmusik in den Stadthafen.