Mit Beginn des Schuljahres überprüft die Polizei im Landkreis Wittenberg verstärkt den Verkehr vor Schulen. Von welchen Erlebnissen die Beamten aus solchen Kontrollen berichten.

Von links: Peggy Kutzner, Katja Winzer, Andreas Vogel und Tobias Trabitz vom Polizeirevier Wittenberg im Einsatz an der Grundschule Dabrun.

Dabrun/MZ - Mit dem Ende der Sommerferien kehrt nicht nur der Schulalltag zurück, sondern auch die Polizei auf die Straßen rund um die Schulen. Fünf Einsatzorte, rund 20 Beamte – verteilt auf den gesamten Landkreis Wittenberg: von Coswig bis Jessen, von Gräfenhainichen bis Dabrun. Anlass ist die landesweite „Zuckertütenaktion“, die traditionell zum Schuljahresbeginn auf die Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam macht.