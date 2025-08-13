weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  Schulanfang im Kreis Wittenberg: Polizei startet Kontrolle von Eltern

Sommerferien vorbei Polizei kontrolliert vor Schulen im Kreis Wittenberg – was sie fanden

Mit Beginn des Schuljahres überprüft die Polizei im Landkreis Wittenberg verstärkt den Verkehr vor Schulen. Von welchen Erlebnissen die Beamten aus solchen Kontrollen berichten.

Von Jonas Lohrmann Aktualisiert: 14.08.2025, 14:34
Von links: Peggy Kutzner, Katja Winzer, Andreas Vogel und Tobias Trabitz vom Polizeirevier Wittenberg im Einsatz an der Grundschule Dabrun.
Von links: Peggy Kutzner, Katja Winzer, Andreas Vogel und Tobias Trabitz vom Polizeirevier Wittenberg im Einsatz an der Grundschule Dabrun. (Foto: Jonas Lohrmann)

Dabrun/MZ - Mit dem Ende der Sommerferien kehrt nicht nur der Schulalltag zurück, sondern auch die Polizei auf die Straßen rund um die Schulen. Fünf Einsatzorte, rund 20 Beamte – verteilt auf den gesamten Landkreis Wittenberg: von Coswig bis Jessen, von Gräfenhainichen bis Dabrun. Anlass ist die landesweite „Zuckertütenaktion“, die traditionell zum Schuljahresbeginn auf die Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam macht.