Eine Wittenberger Händlerin erklärt, wie der Schulanfang – trotz steigender Preise – zum Erfolg wird und warum löschbare Tintenroller dieses Jahr im Trend sind.

Für den perfekten Start - Was Eltern in Wittenberg jetzt brauchen

In der Buchhandlung Kummer gibt es jeglichen Schulbedarf.

Wittenberg/MZ. - In Wittenberg und Umgebung ist die Vorbereitungsphase voll im Gange. Eltern und Kinder sind auf der Suche nach Schulmaterialien, die einen guten Start ermöglichen. Die Vorbereitungen laufen in der Buchhandlung Kummer bereits seit April, doch die Hauptsaison für den Schulbedarf erstreckt sich von Juni bis Oktober, berichtet die Geschäftsführerin Beate Klauß.