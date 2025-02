Schraplau/Beuna/MZ. - Natürlich habe er AfD gewählt, sagt der Mann mit Basecap, der einen Kinderwagen durch die fast verwaisten Straßen Schraplaus schiebt. Die Antwort überrascht nicht. Die Wahrscheinlichkeit, in der Kleinstadt im Weida-Land einen AfD-Wähler zu treffen, ist groß. Fast jeder Zweite (48,5 Prozent) hat hier bei der Bundestagswahl am Sonntag bei der rechtsextremen Partei sein Kreuz gesetzt, so viel wie in keiner anderen Gemeinde im ohnehin sehr blaulastigen Saalekreis.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.