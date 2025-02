Merseburg/Weissenfels/MZ. - Gratulationen mag Dieter Stier am Morgen danach nicht so recht entgegennehmen. Auch wenn sicher ist, dass er mit Platz zwei auf der Landesliste wieder in den Bundestag einzieht: „Ich weiß nicht, ob man sich darüber freuen kann“, haderte der Weißenfelser mit dem, was seine CDU am Sonntag an den Urnen erlebt hat. Viermal hatte Stier zuletzt das Direktmandat im Süden Sachsen-Anhalts gewonnen. Diesmal lag er 20 Prozentpunkte hinter dem AfD-Bewerber Martin Reichardt. Seinem Parteifreund Frank Wyszkowski ging es im Nachbarwahlkreis 73 genauso. „Es hat jetzt im Osten eine Revolution an der Wahlurne gegeben.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.