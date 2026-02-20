An der Weidatalbrücke zwischen Querfurt und Schafstädt wurde bei einer Prüfung Verschleiß an der Fahrbahn entdeckt. Die Autobahn GmbH plant nun eine Erneuerung – mit erheblicher Bauzeit.

A38 im Saalekreis: Tempo auf 60 gedrosselt – was an der Weidatalbrücke los ist

Saalekreis/MZ. - Autofahrer und Trucker müssen auf der A38 im Saalekreis derzeit mit zusätzlichen Geschwindigkeitsbeschränkungen leben. Nicht nur beginnen aktuell die Vorbereitungen für die umfangreichen Fahrbahnsanierungen zwischen Merseburg-Süd und Leipzig. Seit kurzem ist zudem in Fahrtrichtung Messestadt das Tempo im Bereich der Weidatalbrücke zwischen den Abfahrten Querfurt und Schafstädt auf 60 gesenkt.