weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Brückenschäden auf der Autobahn: A38 im Saalekreis: Tempo auf 60 gedrosselt – was an der Weidatalbrücke los ist

Jetzt einschalten
Landesliga im Livestream: VfB Ottersleben - Oscherslebener SC jetzt live sehen
Landesliga im Livestream: VfB Ottersleben - Oscherslebener SC jetzt live sehen

Brückenschäden auf der Autobahn A38 im Saalekreis: Tempo auf 60 gedrosselt – was an der Weidatalbrücke los ist

An der Weidatalbrücke zwischen Querfurt und Schafstädt wurde bei einer Prüfung Verschleiß an der Fahrbahn entdeckt. Die Autobahn GmbH plant nun eine Erneuerung – mit erheblicher Bauzeit.

Von Robert Briest 20.02.2026, 18:00
Verschleiß an der Fahrbahn der Weidatalbrücke im Saalekreis zwingen zur Temporeduzierung auf der A38 Richtung Leipzig.
Verschleiß an der Fahrbahn der Weidatalbrücke im Saalekreis zwingen zur Temporeduzierung auf der A38 Richtung Leipzig. (Symbolfoto: IMAGO/mhphoto)

Saalekreis/MZ. - Autofahrer und Trucker müssen auf der A38 im Saalekreis derzeit mit zusätzlichen Geschwindigkeitsbeschränkungen leben. Nicht nur beginnen aktuell die Vorbereitungen für die umfangreichen Fahrbahnsanierungen zwischen Merseburg-Süd und Leipzig. Seit kurzem ist zudem in Fahrtrichtung Messestadt das Tempo im Bereich der Weidatalbrücke zwischen den Abfahrten Querfurt und Schafstädt auf 60 gesenkt.