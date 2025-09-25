22-Jähriger aus Bad Lauchstädt muss sich vor dem Landgerich Halle verantworten. Er hat einen Mann (44) mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Warum das Opfer der Polizei eine Lügengeschichte auftischte.

Halle/Bad Lauchstädt/MZ. - „Ich hab’ zuerst gar nicht gemerkt, dass ich verletzt bin. Erst als es warm wurde und das Blut an mir herunterlief, dachte ich mir, dass was passiert war“, erzählt das 44-jährige Opfer vor dem Landgericht Halle.