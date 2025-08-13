Bei planmäßigen Prüfungen ist am Mittwoch in Meuschau ein 125-Kilogramm-Blindgänger entdeckt worden. Die Entschärfung erfolgte noch am selben Tag.

Merseburg/MZ - Bei planmäßigen Überprüfungsarbeiten ist am Mittwoch gegen 10 Uhr im Merseburger Ortsteil Meuschau eine 125 Kilogramm schwere amerikanische Bombe entdeckt worden. Das Kriegsrelikt mit Kopf- und Heckzünder wurde noch am selben Tag erfolgreich entschärft, wie die Kreisverwaltung des Saalekreises mitteilt.

Kampfmittelbeseitigungsdienst erfolgreich im Einsatz

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat am Nachmittag beide Zünder vor Ort erfolgreich entfernt. Die Entschärfung verlief ohne Zwischenfälle.

Zur Sicherheit hatten die Behörden einen Sperrradius von 500 Metern um den Fundort festgelegt. Die Ordnungsbehörden sperrten das Gebiet während der Entschärfungsarbeiten ab.

Keine Evakuierung in Meuschau notwendig

Für die Anwohner gab es Entwarnung: Eine Evakuierung der Bevölkerung war nicht erforderlich, teilte der Saalekreis mit. Auch Sperrungen von Straßen, Bahnstrecken oder Buslinien waren nicht notwendig.