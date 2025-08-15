Perseiden im August - Was es beim Sternschnuppen-Gucken sonst noch zu sehen gab

Halle (Saale)/MZ. - Romantik pur: Hunderte Sternenfreunde sind am späten Mittwochabend der Einladung des Stadtmuseums Halle zum Sternegucken gefolgt. Auf Picknickdecken und in Liegestühlen – viele haben ihre gut gefüllten Picknickkörbe mitgebracht – haben es sich rund 250 Neugierige bequem gemacht, um eine ganz besondere Nacht zu erleben. Es ist die Hoch-Zeit der Perseiden, die, wenn man Glück hat, in diesen Tagen (oder besser Nächten) sehr zahlreich vom Himmel fallen.