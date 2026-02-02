Von Urpferdchen bis Waldelefant 100-jähriges Jubiläum: Wie die Suche nach Fossilien im Geiseltal begann
Die wissenschaftliche Erforschung der Fossilien aus dem Braunkohletagebau Geiseltal begann im Frühjahr 1926, also vor 100 Jahren. Die MZ war deshalb auf Spurensuche im Geiseltalmuseum Halle. Tatsächlich gibt es dort noch Ausstellungsstücke aus der Anfangszeit. Welche das sind.
Geiseltal/MZ. - Beim Stichwort Fossilien aus dem Braunkohletagebau Geiseltal fallen einem spontan das Urpferdchen und der Waldelefant ein. Tatsächlich beherbergt die Geiseltalsammlung der Uni Halle rund 50.000 Fossilien von mehr als 100 ausgestorbenen Arten, geborgen in 80 Jahren Grabungsaktivität. Diese Forschung feiert nun ein Jubiläum. Sie startete vor genau 100 Jahren.