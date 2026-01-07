Ihren 100. Geburtstag hat Ursula Langer aus Bad Dürrenberg mit Freunden und Familie gefeiert. Vieles hat sie erlebt, nicht alles war immer leicht.

100 Jahre und noch immer fit: Familie und Freunde feiern Ursula Langers Leben

Bad Dürrenberg/MZ. - Ursula Langer sitzt an einem Ende des Tisches, am anderen Ende stehen Blumen über Blumen, die ihre Gäste bereits am Wochenende mitgebracht haben. Ihren 100. Geburtstag hat die Seniorin aus Bad Dürrenberg bereits am 3. Januar gefeiert.