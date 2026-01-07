weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Jubilarin aus Bad Dürrenberg: 100 Jahre und noch immer fit: Familie und Freunde feiern Ursula Langers Leben

Jubilarin aus Bad Dürrenberg 100 Jahre und noch immer fit: Familie und Freunde feiern Ursula Langers Leben

Ihren 100. Geburtstag hat Ursula Langer aus Bad Dürrenberg mit Freunden und Familie gefeiert. Vieles hat sie erlebt, nicht alles war immer leicht.

Von Melain van Alst 07.01.2026, 12:00
Ursula Langer aus Bad Dürrenberg ist 100 Jahre alt geworden.
Ursula Langer aus Bad Dürrenberg ist 100 Jahre alt geworden. (Foto: Katrin Sieler)

Bad Dürrenberg/MZ. - Ursula Langer sitzt an einem Ende des Tisches, am anderen Ende stehen Blumen über Blumen, die ihre Gäste bereits am Wochenende mitgebracht haben. Ihren 100. Geburtstag hat die Seniorin aus Bad Dürrenberg bereits am 3. Januar gefeiert.