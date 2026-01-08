Bitterfeld/MZ. - In vielen Orten der Region brennen am Samstag wieder die Weihnachtsbäume. Feuerwehren und Vereine laden zu Weihnachtsbaumverbrennungen ein und verabschieden damit die abgeschmückten Festtagsbäume endgültig aus der Weihnachtszeit. Was vielerorts als praktische Entsorgung begann, hat sich zu festen Januarterminen entwickelt. Häufig werden die Bäume zuvor eingesammelt, bevor sie am Abend in geselliger Runde verbrannt werden.Burgkemnitz: Im Gartenlokal Burgkemnitz werden am Samstag die zuvor eingesammelten Weihnachtsbäume verbrannt. Die Abholung beginnt ab 9.30 Uhr. Am Abend sind Besucher zu Bratwurst und Getränken eingeladen. Spenden kommen der Jugendarbeit zugute.Greppin: In Greppin steigt am Samstag das Weihnachtsbaumverbrennen ab 18 Uhr auf dem Sportplatz. Angekündigt ist zudem ein Höhenfeuerwerk. Die Weihnachtsbäume werden zuvor im Ort eingesammelt. Gröbern: Der Förderverein Gröbern und die Ortsfeuerwehr laden am Samstag zum Weihnachtsbaumverbrennen ein. Ab 14 Uhr werden die Weihnachtsbäume im Ort eingesammelt. Die Veranstaltung beginnt ab 16 Uhr am Feuerwehrhaus. Glühwein, Würstchen und Kinderpunsch stehen bereit.Holzweißig: In Holzweißig findet die Weihnachtsbaumverbrennung am Samstag, um 17 Uhr, am Waldparkplatz statt. Die Weihnachtsbäume werden am Vormittag ab 9 Uhr eingesammelt und sollen gut sichtbar am Straßenrand bereitgestellt werden. ACHTUNG: Das Weihnachtsbaumverbrennen wurde auf den 24. Januar verlegt. Auch die Bäume werden erst an diesem Tag eingesammelt!Jeßnitz: In Jeßnitz laden der Feuerwehrverein und der Kanu-Club zum traditionellen Weihnachtsbaumverbrennen ein. Beginn ist am Samstag, ab 18 Uhr, am Bootshaus in Jeßnitz. Die Weihnachtsbäume werden am Tag der Veranstaltung ab 9 Uhr eingesammelt. Bürger werden gebeten, ihre abgeschmückten Bäume gut sichtbar vor dem Grundstück bereitzulegen.Petersroda: Auf dem Feuerplatz der Freiwilligen Feuerwehr Petersroda beginnt die Weihnachtsbaumverbrennung am Samstagnachmittag ab 16.30 Uhr. Die abgeschmückten Weihnachtsbäume sollen bereits am Abend zuvor vor die Haustür gestellt werden und werden durch die Feuerwehr eingesammelt.Raguhn: In Raguhn findet am Samstag eine Weihnachtsbaumverbrennung auf dem Freien Platz am Seegarten statt. Beginn der Veranstaltung ist ab 17.30 Uhr.Renneritz: In Renneritz verbindet der Heimatverein den Neujahrsempfang mit dem Weihnachtsbaumverbrennen. Beginn ist am Samstag, ab 16.30 Uhr, am Dorfgemeinschaftshaus. Die Weihnachtsbäume werden am Vormittag ab 9 Uhr in Renneritz und Ramsin eingesammelt.Reuden: In Reuden können die Weihnachtsbäume am Samstag bis 12 Uhr vor die Tür gestellt werden. Verbrannt werden die Weihnachtsbäume am Samstag. Die Veranstaltung beginnt 16 Uhr rund um den Dorfteich und auf der Festwiese. Besucher sind eingeladen, im Schein der brennenden Bäume bei heißen Getränken zusammenzukommen.Roitzsch: Hier brennen am Samstag ab 17 Uhr die Weihnachtsbäume auf der Wiese in der Teichstraße. Die Abholung erfolgt am Vormittag ab 10 Uhr durch die Feuerwehr. Koniferen und Baumschnitt werden nicht mitgenommen.Sandersdorf: In Sandersdorf folgt der Abschied von den Weihnachtsbäumen später. Der 1. Sandersdorfer Anglerverein lädt am Samstag, 24. Januar, ab 17 Uhr zur Weihnachtsbaumverbrennung am Anglerheim „Kleine Richard“ in ein. Alte Weihnachtsbäume können gerne mitgebracht werden.Schierau: Auch in Schierau brennen die Weihnachtsbäume am Samstag. Veranstaltungsort ist der Niesauer Weg, Beginn ist ab 16 Uhr.Stumsdorf: Der Feuerwehrverein Stumsdorf lädt am Samstag, ab 17 Uhr, zum Weihnachtsbaumverbrennen auf die Festwiese. Weihnachtsbäume werden am Vormittag ab 10 Uhr in Stumsdorf, Werben und Schrenz eingesammelt.Wolfen: In Wolfen ist das für diesen Samstag geplante Winterfeuer der Ortsfeuerwehr Wolfen in der Steinfurther Straße abgesagt worden. Zörbig: In Zörbig können die Weihnachtsbäume am Samstag bis 10 Uhr vor die Tür gestellt werden. Die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr holen sie anschließend im gesamten Stadtgebiet ab. Das Weihnachtsbaumverbrennen beginnt ab 17 Uhr auf dem Gelände der Ortsfeuerwehr Zörbig, in der Feuerwehrstraße. Für Besucher gibt es Getränke sowie Gegrilltes.

