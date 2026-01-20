Weil die Wege ihrem Gewicht nicht mehr standhalten, sollen zwei Straßen in Drosa und Elsnigk für Fahrzeuge gesperrt werden, die mehr als 3,5 Tonnen wiegen.

Tonnenschwere Lastwagen haben dem Weg „Hinter dem Dorfe“ – in Drosa auch „Umfahrung Kuhstall“ genannt – sichtlich zugesetzt.

Drosa/Elsnigk/MZ. - Eingeschränkt werden soll der Verkehr auf zwei Wegen in Drosa und Elsnigk. Der Grund: Die Straßen sind einfach nicht für Fahrzeuge gemacht, die mehrere Tonnen wiegen.

Dem Weg „Hinter dem Dorfe“ – in Drosa auch „Umfahrung Kuhstall“ genannt – hätten die Lastwagen sichtlich zugesetzt, stellt die Verwaltung des Osternienburger Landes fest. „Soweit eine Umleitung mit Lkw oder Schwerlastverkehr über diesen Weg geleitet wird, sind Schäden im größeren Maße die Folge, was einen Neubau zur Folge hätte.“

Um das zu verhindern, sollen den Weg daher nur noch Fahrzeuge befahren dürfen, die weniger als 3,5 Tonnen wiegen. Mit einer Einschränkung: Für landwirtschaftlichen Verkehr soll die Straße weiterhin befahrbar bleiben.

Umfahrung ist nur für Pkw geeignet

Der Weg am Ortseingang von Drosa aus Richtung Kleinpaschleben besteht aus einer sieben Zentimeter dicken Deckschicht aus Bitumen. Darunter liegt eine 20 bis 30 Zentimeter dicke Schotterschicht. Eine Kombination, die lediglich für Pkw-Verkehr geeignet sei, informiert die Verwaltung.

Dass die Straße gelitten habe, bestätigt Johannes Heber, der Ortsbürgermeister von Drosa. Sie sei an vielen Stellen so kaputt, dass Radfahrer nicht weiterfahren könnten und absteigen müssten. Einige Bürger hätten das beim Ortschaftsrat bemängelt.

Die Teileinziehung des öffentlichen Weges begrüßt er. „Dadurch erreichen wir, dass zumindest zehn Prozent der Fahrzeuge, die die Strecke bisher frequentiert haben, nicht mehr hier langfahren“, überschlägt er. „Und das sind alles große Lkw.“

Betonplatten aus Wohnungsbau verwendet

Nur noch Fahrzeuge, die weniger als 3,5 Tonnen wiegen, sollen künftig auch den Rosefelder Weg in Elsnigk befahren dürfen, jedenfalls auf einer Länge von 150 Metern. Es handelt sich hierbei um eine unbefestigte Straße. Der Ortschaftsrat hatte das Ganze angestoßen.

„Der Rosefelder Weg wurde mit Betonplatten aus dem Wohnungsbau gebaut“, erzählt Olaf Stork, der Ortsbürgermeister des Dorfes. „Da wurden einfach alte Platten hingekippt und dann wurde ein Weg darüber geschottert. Das heißt: Da ist nichts verdichtet. Da sind Hohlräume drin.“ Wenn schwere Fahrzeuge den Weg passierten, sackten Teile davon weg.

Den Rosefelder Weg in Elsnigk sollen Fahrzeuge über 3,5 Tonnen nicht mehr komplett befahren können. (Foto: Ute Nicklisch)

Den Bereich zwischen Schachtteich und Cereisteich sollen Fahrzeuge über 3,5 Tonnen daher nicht mehr befahren dürfen. „Aufgrund von vermuteten Unterspülungen und Auskolkungen im Dammbereich gibt es Bedenken an der Tragfähigkeit für Lkw- und Schwerlastverkehr“, erklärt die Verwaltung des Osternienburger Landes.

Versorgungsfahrzeuge können Straße weiterhin nutzen

Mit der Teileinziehung des öffentlichen Weges soll verhindert werden, dass der Damm unpassierbar wird. Eine Einschränkung gibt es auch hier: Versorgungsfahrzeuge sollen weiterhin hier langfahren können.

„Es geht uns nur um die schweren Erntemaschinen“, macht Olaf Stork deutlich. „Die sollen hoch auf die B 185 und einen Kilometer Umweg fahren. Aber nicht hier entlang, weil die Straße das nicht hergibt.“

Im September wurden beide Teileinziehungen im Amtsblatt des Osternienburger Landes bekannt gemacht. Innerhalb der Auslegungszeit von drei Monaten gingen nach Angaben der Verwaltung keine Hinweise oder Einwendungen ein. Am 28. Januar entscheidet der Gemeinderat abschließend.